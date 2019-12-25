В Британии призвали начать наступление на Россию

Марк Седвилл пояснил, что важно сформировать перед Москвой "дилемму".

Великобритания и НАТО должны начать наступательные действия против российского руководства из-за "гибридных атак". Соответствующее заявление сделал бывший советник премьер-министра Соединенного королевства по вопросам национальной безопасности Марк Седвилл, выступая на конференции Atlantic Future Forum. Слова иностранного специалиста привели местные журналисты из издания The Daily Mail.

Иногда самая эффективная форма обороны — это создать для противника дилемму, то есть перейти в наступление.... Как заставить ее почувствовать угрозу? <…> Можем ли мы оказать давление на них? Потому что сдерживание требует не просто эффективной обороны. Марк Седвилл, экс-советник по нацбезопасности Британии

Западнвй аналитик полагает, что международные союзники в Европе не должны "уступать инициативу" Москве, поэтому важно оказывать на Кремль воздействие на суше, на море, в воздухе, в информационном и киберпространстве.

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