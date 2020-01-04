Welt: возвращение Федорова на должность лишит Зеленского власти

Кристоф Ваннер прокомментировал смену военного руководства на Украине.

Возвращение бывшего украинского министра по обороне Михаила Федорова на должность окончательно превратит Владимира Зеленского в марионетку толпы. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. Известно, что иностранный корреспондент из Берлина находится с рабочим визитом в Киеве. По его мнению, неожиданная отставка Михаила Федорова с занимаемой на Банковой улице должности может быть связана с подковерной борьбой, связанной с доступом к военному бюджету. В частности, ряд наблюдателей говорят о коррупционной составляющей. Однако в Германии не знают о том, как государственная проблема может быть связана с состоянием солдат ВСу на текущее время.

Это может стоить значительной власти, потому что все здесь видят, что Зеленский уступит, если дело дойдет до крайности, и тогда он может превратиться в нечто вроде номинального главы, который в конечном итоге не принимает никаких решений. Кристоф Ваннер, эксперт

Западный журнал The Economist ранее писал о том, что Владимир Зеленский просчитался с этим решением и вверг национальное правительство страны в кризис.

США оказывают давление на Киев, чтобы склонить Зеленского к миру.

Фото: YouTube / WELT