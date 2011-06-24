В СМИ рассказали о разногласиях между чиновником и военным командованием Украины.

Министр обороны Украины Михаил Федоров пытался добиться отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, однако чиновник из национального правительства не сумел получить одобрение со стороны лидера киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующими данными поделились западные журналисты из издания The Economist со ссылкой на собственные источники на Банковой улице. В СМИ указали, что напряжение между министром и частью высшего военного руководства усилилось на фоне обсуждения снабжения ВСУ ракетами и боеприпасами. Источник из числа высокопоставленных разведчиков объяснил прессе, что сейчас у Михаила Федорова мало шансов в прямом противостоянии с военными лидерами страны.

Сырский опытен, лучше знает систему, чем Миша, и перехитрит его. источник иностранного журнала

Известно, что Михаил Федоров возглавил Минобороны в январе 2026 года с репутацией технологического реформатора. Глава военного ведомства Украины инициировал аудит профильного ведомства и армейских бригад. По результатам проверок власти выявили перерасходование 300 миллиардов гривен (около 6,7 миллиардов долларов по текущему курсу). Чиновник перевел часть закупок на открытые тендеры. Это решение снизило стоимость 155‑миллиметровых снарядов примерно на 16 процентов. В настоящее время часть военного руководства Украины, по данным журнала, критикует министра за отсутствие боевого опыта и оспаривает его подходы в управлении.

Почти 50% американцев выступают против возобновления США испытаний ядерного оружия.

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