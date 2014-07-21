Почти 50% американцев выступают против возобновления США испытаний ядерного оружия

Почти 50 процентов американцев выступают против возобновления американской администрацией испытаний ядерного оружия. такие результаты приведены в социологическом опросе от компании YouGov и иностранного журнала The Economist. Согласно проведенному опросу, 48 процентов граждан страны заметили, что решительно или в некоторой степени против возобновления испытаний ядерного оружия военным. Обратную точку зрения высказали еще 33 процентов населения. А 18 процентов граждан СШа затруднились дать ответ. Известно, что данный опрос проводился в период с 31 октября по 3 ноября среди более 1,6 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет около 3,5 процентных пункта.

Напомним, что лидер Белого дома, член Республиканской партии Дональд Трамп на минувшей неделе распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть для этого соответствующие программы. Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд прокомментировал слова президента США. Он указал, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность на планете.

Фото: YouGov и журнал Economist