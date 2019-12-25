Шатдаун в США стал самым продолжительным в их истории

Трамп побил свой собственный рекорд.

Частичная приостановка работы федерального правительства побила рекорд и стала самой продолжительной в истории США. Напомним, что ранее лидером в антирейтинге стал сезон 2018-2019 годов, когда страной также управлял президент-республиканец Дональд Трамп. На этот раз проблема возникла 1 октября 2025 года и все еще не решена. Сейчас законопроект, который позволил бы выделить финансирование, до сих пор не согласован в Конгрессе. А с учетом того, что страна 2 ноября перешла на зимнее время работы, шатдаун длится уже 34 дня, 21 час и 24 минуты. Разногласия касаются ряда статей в сфере здравоохранения и других областей. В частности, демократ настаивают на том, чтобы текст содержал положение о выделении денежных средств на программы льготного здравоохранения, которыми пользуются порядка 24 миллионов граждан. Однако администрация уверена, что средства пойдут на оказание помощи нелегальным мигрантам. В настоящее время Сенат и Палата представителей контролируются Республиканской партией, у которой там 53 места. Однако для одобрения документа в верхней палате Конгресса властям требуется поддержка по меньшей мере 60 сенаторов.

В докладе Бюджетного управления американского Конгресса за октябрь говорилось о том, что из-за шатдауна около 650 тысяч служащих федеральных органов были отправлены в отпуска. Еще порядка 600 тысяч человек, связанных с работой в сфере обеспечения национальной безопасности, внешнеполитической деятельности, защитой жизни и собственности остаются трудиться без заработной платы. Законодатели считают, что после преодоления шатдауна и восстановления финансирования эти государственные служащие получат зарплату задним числом. Однако Дональд Трамп ранее не исключил, что какой-то их части жалование за период шатдауна не будет выплачено. В тексте документа упоминается, что если проблемы не будут решены в ближайшее время, то потери для местной экономической системы составят семь миллиардов долларов.

Напомним, что в прошлый раз начавшийся в полночь 22 декабря 2018 года шатдаун удалось преодолеть на 35-й день. Это произошло 25 января 2019 года, когда после успешного голосования в обеих палатах Конгресса Белый дом уведомил жителей о подписании Дональдом Трампом соответствующего закона. Приостановка работы федерального правительства США продлилась в общей сложности 34 дня 21 час и 23 минуты.

В Белом доме рассказали о возможных потерях ВВП США из-за шатдауна.

