В Белом доме рассказали о возможных потерях ВВП США из-за шатдауна

Законодатели США получили статистику из администрации по расходам страны из-за шатдауна.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе считает, что из-за частичной приостановки работы федерального правительства (шатдауна) ВВП страны потенциально будет терять примерно по 15 миллиардов долларов еженедельно. Соответствующие оценки приводятся в документах, которые распространил Белый дом по законодателям от Республиканской партии. Текст приводят иностранные журналисты из издания Politico. В публикации издания говорится о том, что подсчеты аналитиков не учитывают того, что около 1,9 млн сотрудников федеральных ведомств отправят в вынужденный отпуск или они будут работать без оплаты. Если шатдаун на территории США продлится месяц, то потребительские расходы упадут на 30 миллиардов долларов.

....советники по экономическим вопросам предупреждают, что продолжительный шатдаун может привести к серьезным экономическим последствиям. США могут терять $15 млрд ВВП каждую неделю, пока продолжается шатдаун, если он продлится месяц, то число безработных увеличится на 43 тысячи. сообщение Белого дома

Напомнм, что Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (с 07 часов утра по московскому времени) из-за отсутствия финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не договорились друг с другом о ряде статей государственных расходов. В том числе речь касается области здравоохранения. Парламентарии обвиняют и критикуют оппонентов в провоцировании шатдауна и затягивании этого процесса ради собственных целей.

Фото: pxhere.com