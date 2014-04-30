Вэнс назвал высокой вероятность шатдауна правительства в США

Демократы из Конгресса не смогли договориться с вашингтонской администрацией о бюджете.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что национальному правительству, скорее всего, грозит шатдаун из-за разногласий с представителями Демократической партии. Соответствующий комментарий иностранный чиновник сделал во время общения с местными журналистами по итогам переговоров с политическими лидерами оппозиции США. Встреча состоялась в Белом доме при участии главы государства, члена Республиканской партии Дональда Трампа.

Я думаю, что нас ждет закрытие правительства, потому что демократы не хотят принять правильное решение. Джей Ди Вэнс, вице-президент США

Лидер демократического меньшинства в конгрессе страны Чак Шумер после рабочей встречи в вашингтонской администрации объяснил прессе, что хотя разногласия между сторонами все еще остаются, однако республиканцы все еще смогут избежать шатдауна в том случае, если учтут некоторые из внесенных предложений. В частности, инициативы касаются сферы здравоохранения.

Напомним, что с первого октября на территории США начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если законодатели из Конгресса не успеют принять хотя бы временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, то федеральные ведомства закроются неопределенное время. В истории США самый продолжительный шатдаун длился 35 дней. Он также пришелся на время работы администрации при Дональде Трампе во время его первого президентского срока.

