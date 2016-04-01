Трамп утвердил сделку о переходе TikTok под контроль бизнеса США

Большую роль в новой компании получит корпорация Oracle.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп подписал 25 сентября исполнительный указ об утверждении сделки, согласно которой работа социальной сети TikTok на территории США перейдет под контроль местного бизнеса. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Белого дома. В тексте указа говорится о том, что приложением TikTok в США будет управлять новая совместное предприятие, базирующееся в США. При этом крупнейшую долю и контроль в новой структуре будут иметь американские предприниматели. А китайская компания ByteDance получит в ней долю в размере доли, которая составляет менее 20 процентов. Оставшаяся часть будет принадлежать инвесторам. Однако их имена не называются публично. Управление за компанией возьмет на себя совет директоров, который призван защищать персональную информацию пользователей. Лидер Белого дома Трамп после подписания указа в Овальном кабинете вашингтонской администрации сообщил СМИ, что обсуждал торговую сделку в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином.

Параметры сделки, как я считаю, очень выгодны для нашей страны. Главное, чего мы добивались, - это продолжение работы TikTok. Но мы также хотели обеспечить сохранность данных американцев, чего требует закон. Джей Ди Вэнс, вице-президент США

По словам Вэнса, стоимость новой компании составит около 14 миллиаржов долларов. Дональд Трамп отметил, что важную роль будет играть корпорация Oracle.

Фото и видео: Белый дом