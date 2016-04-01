Трамп подписал указ о смертной казни за убийства в Вашингтоне

Глава США заметил, что власти страны "не играют в игры".

Американский президент-республиканец Дональд Трамп подписал указ о высшей мере наказания обвиняемых в совершении убийств, произошедших в Вашингтоне. Во время общения с местными журналистами в Белом доме глава государства пояснил, что высшая мера соответствует статусу столицы, она вступает в законную силу немедленно. Он уточнил, что после переброски в город представителей Национальной гвардии за последние четыре недели правоохранительными органами не было зафиксировано никаких убийств.

Мы не в игры играем. Тем, кто убивает людей в Вашингтоне, грозит смертный приговор Дональд Трамп, глава США

Министр юстиции США, генеральный прокурор Пэм Бонди отметила, что администрация будет добиваться разрешения смертной казни по всей стране. Напомним, что за последние десятилетия количество смертных казней в стране резко сократилось на фоне судебных споров, ослабления общественной поддержки данного вида наказания, а также нехватки медицинских препаратов для смертельной инъекции. Большинство американских штатов либо отменили, либо приостановили применение смертной казни на местах. После вступления в должность президента во второй раз Дональд Трамп подписал указ о возобновлении на федеральном уровне смертной казни. Он предписал чиновникам обеспечить все штаты достаточным количеством препаратов для ввода преступникам смертельных инъекций.

Фото: Белый дом