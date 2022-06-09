Disney готовится к судебному противостоянию с Трампом

Компания вернула Джимми Киммела в эфир, но беспокоится о возможном вмешательстве Белого дома в ведение бизнеса.

Медиакорпорация Disney готовится к потенциальному судебному противостоянию с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом после возвращения шоумена Джимми Киммела в эфир телевизионной сети ABC. Соответствующее заявление сделали зарубежные журналисты из новостного агентства The Bloomberg со ссылкой на осведомленные о ситуации источники. Авторы публикации указали общественности, что компания ожидала столкнуться с угрозой конфискации лицензий на вещание из-за давления вашингтонской администрации еще до инцидента. Однако сейчас руководство корпорации проконсультировалось с экспертами по правовым вопросам и уверено в своей победе в потенциальном судебном разбирательстве. В материале СМИ авторы заметили, что судьба текущих и будущих сделок с участием корпорации остается не такой прозрачной и ясной в связи с широкими полномочиями властей США по вмешательству в ведение бизнеса.

Напомним, что в понедельник иностранная компания Disney объявила о возобновлении показа авторского шоу Джимми Киммела, ранее отстраненного от выхода в телевизионный эфир после комментариев ведущего об убийстве консервативного активиста, сторонника Дональда Трампа Чарли Кирка. Джимми Киммел сменил риторику в СМИ, назвал произошедшее трагедией и прослезился в ходе обсуждения панихиды по жертве.

