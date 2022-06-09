Президент США рассказал, что высокие цены являются "подорожанием Путина".

Американский президент Джо Байден назвал "проклятьем" высокую инфляцию в США. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках телевизионного шоу у Джимми Киммела. Политик прокомментировал бьющую рекорды в США инфляцию. От ведущего он получил совет подправить ее фломастером.

Инфляция - это проклятье нашего существования. Джо Байден, президент США

По словам лидера США, на текущий момент больше всего дорожают продукты питания и бензин. Байден подчеркнул, что его администрация считает рост цен "подорожанием Путина". Белый дом списывает на президента России последствия украинского кризиса, а также упрекает Кремль в инфляционной накачке экономики во время пандемии коронавируса. Джимми Киммел добавил, что инфляция "убивает" Байдена.

Байден пошутил, что зовет на помощь Трампа.

Фото и видео: YouTube / Jimmy Kimmel Live

