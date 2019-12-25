Байден пошутил, что зовет на помощь Трампа

Ведущий Джимми Киммел вспомнил случай, когда Трамп смывал в унитаз документы Белого дома.

Американский президент Джо Байден пошутил, что зовет на помощь своего предшественника Дональда Трампа. Такое заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала ABC на передаче у ведущего Джимми Киммела. Политик сыронизировал в адрес своего предшественника из Республиканской партии относительного того, что при необходимости "отправить правительственные документы в унитаз" он призывает на помощь экс-лидера Белого дома.

Я зову на помощь Трампа…На деле, что касается чувствительных документов, я ничего не уничтожаю. Джо Байден, президент США

Такой ответ Джо Байден дал на вопрос Киммела о том, к какой уборной президент США прибегает, когда ему необходимо срочно избавиться от важных бумаг: личной или той, что находится в Белом доме. В своем ответе политик намекнул зрителям на публикацию автора The New York Times, которая говорила о том, что Трамп периодически смывал документы в унитаз Белого дома.

Выступление Байдена на Саммите Америк попытались прервать протестующие.

Фото и видео: YouTube / Jimmy Kimmel Live