Охрана вывела активистов из зала.

Выступление Байдена на Саммите Америк попытались прервать протестующие. Об этом сообщили местные журналисты из Лос-Анджелеса, штата Калифорния. В результате службе безопасности пришлось вывести активистов из зала, в котором выступали участники мероприятия. Известно, что в начале выступления главы государства послышались крики с задних рядов. Очевидцы не смогли разобрать их содержание. Несмотря на ситуацию, политик продолжил свое выступление.

Президент Байден начал выступать в 18 часов (04:00 по московскому времени ), и его почти сразу перебили два человека из числа присутствующих в зале. Пулу не удалось разобрать, что говорили протестующие. пресс-служба Белого дома

Напомним, что в общей сложности выступление Джо Байдена продлилось около 13 минут.

Армянская оппозиция возобновила протестные акции с требованием отставки Пашиняна.

Фото: Белый дом

Видео: Telegram / РИА Новости