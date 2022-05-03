Армянская оппозиция возобновила протестные акции с требованием отставки Пашиняна

Акции проходят с 25 апреля.

В Ереване продолжаются протесты оппозиционных армянских активистов утром во вторник, 3 мая. Они перекрывают центральные улицы с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Участники акции скандируют антиправильственные лозунги. Среди митингующих был замечен сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян.

В 9 часов утра по московскому времени полиция предупредила о том, что акция не санкционирована и перешла к задержаниям. По информации "РИА Новости", на данный момент задержаны уже 70 оппозиционеров. Вчера эта цифра перевалила за 200.

Протестные акции в Армении начались 25 апреля.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости