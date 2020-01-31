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Число задержанных протестующих в Ереване составило около 200 человек

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Накануне в столице Армении прошел митинг.

Число задержанных участников акции протеста в Ереване составило около двухсот человек. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на полицию Армении.

По информации источника, в полицейские отделения города доставлены 189 человек. Накануне в столице Армении прошел митинг. Его участники провели ночь в палатках, разбитых в центре города, а с утра начали блокировать центральные улицы.

Отметим, что армянская оппозиция проводит акции протеста по всей стране с 25 апреля. Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ранее мы сообщали, что полиция Армении задержала 125 участников акции протеста в центре Еревана.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: акции протеста, армения, ереван, задержание
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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