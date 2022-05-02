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Полиция Армении задержала 125 участников акции протеста в центре Еревана

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В ведомстве отметили, что акции протеста продолжаются, и количество задержанных может вырасти.

Полиция Армении задерживает участников акции протеста в Ереване. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

По состоянию на 9:40 полиция задержала 125 человек. В ведомстве отметили, что акции протеста продолжаются, и количество задержанных может вырасти.

Отметим, что армянская оппозиция проводит акции протеста по всей стране с 25 апреля. Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ранее мы сообщали, что оппозиция Армении начала перекрывать улицы в Ереване.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: акции протеста, армения, задержание, полиция
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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