Полиция Армении задержала 125 участников акции протеста в центре Еревана

В ведомстве отметили, что акции протеста продолжаются, и количество задержанных может вырасти.

Полиция Армении задерживает участников акции протеста в Ереване. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

По состоянию на 9:40 полиция задержала 125 человек. В ведомстве отметили, что акции протеста продолжаются, и количество задержанных может вырасти.

Отметим, что армянская оппозиция проводит акции протеста по всей стране с 25 апреля. Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ранее мы сообщали, что оппозиция Армении начала перекрывать улицы в Ереване.

Видео: Telegram / РИА Новости