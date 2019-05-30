Группа протестующих провела ночь в палаточном лагере в центре города.

Оппозиция Армении начала перекрывать улицы в Ереване. Об этом сообщает "РИА Новости".

Группа протестующих провела ночь в палаточном лагере в центре Еревана. Утром оппозиционеры перекрыли 15 улиц. Полиция проводит задержания. В столице ожидаются масштабные акции протеста.

Отметим, что армянская оппозиция проводит акции протеста по всей стране с 25 апреля. Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ранее Алиев анонсировал встречу глав Азербайджана и Армении в Брюсселе в начале мая.

Видео: YouTube / PastinfoTV