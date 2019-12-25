Алиев анонсировал встречу глав Азербайджана и Армении в Брюсселе в начале мая

Алиев анонсировал встречу представителей Азербайджана и Армении в Брюсселе в начале мая 2022 года. Соответствующее заявление президент республики сделал на международной конференции, которая проводится в Баку.
Есть планы организовать встречу представителей Армении и Азербайджана в начале мая в Брюсселе.
Ильхам Алиев, президент Азербайджана
Глава государства отметил, что считает Европейский союз очень важным партнером для Азербайджана. Он рассказал о широкой повестке по сотрудничеству с ЕС. Баку находит Брюссель честным игроком, поэтому приветствует его работу. Алиев заметил, что в том случае, если минская группа ОБСЕ не способна выполнить свою роль в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, то функция по нормализации отношений может быть возложена на Евросоюз.
Эксперты считают, что Россия и Азербайджан придут к компромиссу по оплате газа.
Фото: YouTube / AZTV
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