Алиев анонсировал встречу глав Азербайджана и Армении в Брюсселе в начале мая

Президент Ильхам Алиев рассказал, что пока что ОБСЕ не справляются с нормализацией отношений.

Алиев анонсировал встречу представителей Азербайджана и Армении в Брюсселе в начале мая 2022 года. Соответствующее заявление президент республики сделал на международной конференции, которая проводится в Баку.

Есть планы организовать встречу представителей Армении и Азербайджана в начале мая в Брюсселе. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Глава государства отметил, что считает Европейский союз очень важным партнером для Азербайджана. Он рассказал о широкой повестке по сотрудничеству с ЕС. Баку находит Брюссель честным игроком, поэтому приветствует его работу. Алиев заметил, что в том случае, если минская группа ОБСЕ не способна выполнить свою роль в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, то функция по нормализации отношений может быть возложена на Евросоюз.

Эксперты считают, что Россия и Азербайджан придут к компромиссу по оплате газа.

Фото: YouTube / AZTV