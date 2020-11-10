Эксперты считают, что Россия и Азербайджан придут к компромиссу по оплате газа

В нефтяной компании Азербайджана опровергли информацию о том, что страна готова оплачивать газ в рублях.

Авторы Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали нежелание Азербайджана платить за газ в рублях.

Эксперты отметили, что такое заявление сделали не официальные лица государства, а нефтяная компания SOCAR, которая находится в госсобственности. По их мнению, Азербайджан хочет сохранить как можно больше свободы, но при этом опасается возможных санкций со стороны Запада.

А что будет на самом деле – вопрос сильно отдельный. Но учитывая значение и интересы азербайджанской диаспоры в России, а также зависимость Азербайджана от транзита нефти через Россию, надо полагать, что компромисс в итоге будет найден – но достаточно тихо, чтобы никого не беспокоить излишне. считают авторы Telegram-канала.

Ранее глава МИД Норвегии назвала невозможным отказ Европы от газа в пользу зеленой энергетики.

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