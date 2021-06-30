Глава МИД Норвегии назвала невозможным отказ Европы от газа в пользу зеленой энергетики

Анникен Хюитфельдт призвала не отказываться полностью от нефтегазовой отрасли.

Глава МИД Норвегии назвала невозможным немедленный отказ европейского региона от природного газа в пользу зеленой энергетики и возобновляемых источников. Соответствующее заявление Анникен Хюитфельдт сделала в рамках своего выступления на международной конференции "Раисина диалог". Мероприятие проводится в Нью-Дели. Чиновница добавила, что существует острая потребность в ископаемом топливе. Высокий спрос Норвегия наблюдает на свои ресурсы. Страна продолжит поставлять газ в регион еще на протяжении минимум нескольких лет.

Газ - это переходный источник. Он должен использоваться как раз тогда, когда мы намереваемся обращаться к возобновляемой энергии. Невозможно сократить работу газовой отрасли немедленно. Анникен Хюитфельдт, глава МИД Норвегии

В стране считают неправильным ликвидацию нефтегазовой отрасли страны ради полного перехода на возобновляемые источники энергии уже сейчас. Противоположную позицию глава МИД считает ошибочной. При этом Норвегия намерена сокращать вредные выбросы в атмосферу. Уровень упадет на 55% к 2030 году. Хюитфельдт добавила, что накопленные излишки пойдут на развитие ВИЭ.

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