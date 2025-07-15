Посол уверен, что Вашингтон хочет продолжать контролировать киевский режим.

В американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе добиваются коммерческой выгоды и хотят переключить на себя европейские финансовые потоки за оружие. Соответствующее заявление сделал посол по особым поручениям российского министерства по иностранным делам по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Дипломат выступил в эфире проекта "Соловьев Live". Он прокомментировал вчерашние слова лидера Белого дома по украинскому кризису.

США не поменяли свою позицию. Они всячески добиваются своей коммерческой выгоды. В данном случае уже хватило возможности для того, чтобы переключить на себя потоки европейские, чтобы они платили за поставляемое вооружение. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Мирошник призвал международные организации оценить ситуацию с главой УПЦ.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев LIVE