Посол МИД РФ оценил ситуацию с украинским митрополитом Онуфрием.

Мирошник призвал международные организации оценить ситуацию с главой украинской православной церкви (УПЦ). Соответствующее заявление сделал российский посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима от министерства по иностранным делам Родион Мирошник, комментируя лишение киевским режимом украинского гражданства для местного митрополита Онуфрия, являющегося предстоятелем канонической УПЦ. Дипломат выступил в в эфире телеканала "Россия-24".

То, что произошло с митрополитом Онуфрием, это нужно оценивать уже международным организациям, которые должны смотреть на это все через призму права человека на вероисповедание, на следование своей религии Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Напомним, что чиновники с Банковой улицы организовали наиболее масштабную в новейшей истории Украины волну гонений на Украинскую православную церковь при Московском патриархате. Речь идет о самой большой в стране общине верующих. Власти ссылаются на связи объединения с российским руководством. Служба безопасности Украины возбуждает уголовные дела против местного духовенства УПЦ, а также проводит на объектах "контрразведывательные мероприятия".

Мирошник: Зеленский не принимает тела погибших, чтобы скрыть масштаб потерь.

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