Посол РФ по военным преступлениям ВСУ объяснил две причины, по которым Киев не принимает тела погибших украинцев от России.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский отказывается принимать тела погибших украинских военнослужащих, так как боится того, чтот процесс вскроет реальный масштаб потерь в личном составе у вооруженных сил страны.Соответствующее заявление сделал российский посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима от министерства по иностранным делам Родион Мирошник в эфире проекта "Соловьев Live". Дополнительно эксперт программы указал зрителям и слушателям на то, что украинские власти зафиксировали свое нежелание платить компенсации родственникам погибших бойцов.

Украина сейчас заняла позицию страуса - Зеленский просто воткнул голову в песок для того, чтобы спрятаться от того, что на него навалилось. Зеленский боится вот этого количества, потому что заврался, потому что нужно будет пересматривать и говорить, откуда же взялись эти 6 тысяч, если, по его словам, за три года всего 45 тысяч. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Родион Мирошник подчеркнул, что ранее глава соседнего государства заявлял о 45 тысячах погибших, тогда как только одна партия тел, которую Москва готова вернуть Украине, насчитывает шесть тысяч человек. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что речь идет не о пределе возможностей, а только о начале последующий возвращений тел киевскому режиму. В МИД РФ добавили, что на Банковой опасаются, что это может сплотить какое-то количество людей внутри страны, привести к беспощадному бунту местного населения, который в свою очередь "взорвет ситуацию" и каким-то образом скажется на внутреннюю повестку на Украине.

Мирошник: Зеленский угрожал мировым лидерам, которые приехали на День Победы.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live