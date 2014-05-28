Мирошник: Зеленский не принимает тела погибших, чтобы скрыть масштаб потерь

Лидер киевского режима Владимир Зеленский отказывается принимать тела погибших украинских военнослужащих, так как боится того, чтот процесс вскроет реальный масштаб потерь в личном составе у вооруженных сил страны.Соответствующее заявление сделал российский посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима от министерства по иностранным делам Родион Мирошник в эфире проекта "Соловьев Live". Дополнительно эксперт программы указал зрителям и слушателям на то, что украинские власти зафиксировали свое нежелание платить компенсации родственникам погибших бойцов.
Украина сейчас заняла позицию страуса - Зеленский просто воткнул голову в песок для того, чтобы спрятаться от того, что на него навалилось. Зеленский боится вот этого количества, потому что заврался, потому что нужно будет пересматривать и говорить, откуда же взялись эти 6 тысяч, если, по его словам, за три года всего 45 тысяч.
Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ
Родион Мирошник подчеркнул, что ранее глава соседнего государства заявлял о 45 тысячах погибших, тогда как только одна партия тел, которую Москва готова вернуть Украине, насчитывает шесть тысяч человек. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что речь идет не о пределе возможностей, а только о начале последующий возвращений тел киевскому режиму. В МИД РФ добавили, что на Банковой опасаются, что это может сплотить какое-то количество людей внутри страны, привести к беспощадному бунту местного населения, который в свою очередь "взорвет ситуацию" и каким-то образом скажется на внутреннюю повестку на Украине.
Мирошник: Зеленский угрожал мировым лидерам, которые приехали на День Победы.
Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live
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