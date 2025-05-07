Посол России по особым поручениям прокомментировал

Лидер киевского режима Владимир Зеленский, по сути, угрожает политическим лидерам тех стран, которые намерены принять участие в торжественных памятных мероприятиях по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Соответствующее заявление сделал российский посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима от министерства по иностранным делам Родион Мирошник в эфире проекта "Соолвьев Live".

Зеленский угрожает лидерам третьих стран. Он, по сути дела, угрожает лидеру Китая, он угрожает лидеру Бразилии и целого ряда других государств, которые намерены приехать сюда и здесь присутствовать символическим жестом. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Дипломат добавил, что сейчас Москва серьезно рассматривает, насколько реальны угрозы украинских властей с военной точки зрения. Руководство оборонного ведомства оценивает, какие средства можно использовать для недопущения подобных сценариев на 9 мая. Ранее иностранное новостное агентство "Франс Пресс" писало своей аудитории о том, что Владимир Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы. Глава соседнего государства заметил, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад, проводимый на Красной площади в российской столице.. В МИД России назвали эти слова прямой угрозой и классическими словами "террориста международного масштаба".

Мирошник заявил об опасности новых украинских провокаций на фоне диалога РФ и США.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев LIVE