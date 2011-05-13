В МИД РФ рассказали о реакции Киева на российско-американские переговоры.

Мирошник заявил об опасности новых украинских провокаций на фоне диалога РФ и США. Соответствующее заявление сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам Родион Мирошник, выступая в Москве с докладом о преступлениях киевского режима. Дипломат указал СМИ на то, что украинские военнослужащие склонны устраивать кровавые провокации на своей территории. Их не пугает гибель и ранения своих же граждан в условиях, когда независимое разбирательство этих инцидентов практически невозможно. Такие шаги ВСУ происходят на фоне двустороннего контакта, организованного между Кремлем и Белым домом, по совместному поиску вариантов для мирного урегулирования регионального конфликта.

Сегодня мы наблюдаем опасную тенденцию, когда в условиях предпринимаемых попыток США и РФ найти варианты мирного урегулирования ситуации опасность совершения провокаций украинской стороной только нарастает. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

МИД РФ: ВСУ используют секретные тюрьмы как зону "безнадзорного насилия" и шантажа.

Фото и видео: МИД России