Родион Мирошник сообщил о отсутствии реакции со стороны международных организаций-правозащитников.

Секретные тюрьмы Вооруженных сил Украины в Харькове, Киеве, Кривом Роге и ряде других украинских городов служат "территорий безнадзорного насилия" для того, чтобы выбивать любые показания из военнопленных, а также шантажировать их близких людей с целью совершать их руками преступления в интересах киевского режима. Соответствующее заявление сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам Родион Мирошник, выступая в Москве с докладом о преступлениях ВСУ. Дипломат указал СМИ на то, что с начала 2025 года проведено четыре обмена военнопленными, в результате чего домой вернулись 596 российских бойцов. В настоящее время с самой большой последней группой возвращенных домой военнослужащих продолжают работать психологи, следователи, медицинский персонал.

Эту сеть можно без преувеличения назвать территорией безнадзорного насилия, пыток, выбивания любых показаний, используемых как в интересах украинских спецслужб, так и для шантажа близких, грабежа, принудительного давления на родных... Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Специалист объяснил, что подавляющее большинство из ранее опрошенных военнослужащих ВСУ свидетельствуют о существовании целой сети секретных тюрем, расположенных как в серой зоне вдоль линии боевого соприкосновения, так и параллельно с официальными местами содержания военнопленных.

МИД РФ: пленные из ВСУ признались в получении приказа не щадить людей в Курской области.

Фото и видео: МИД России