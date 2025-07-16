В МИД РФ оценили идеальное состояние нового курорта в Северной Кореи.

Северная корея может не только выживать, но также и жить, и развиваться. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что местными властями в стране, которая десятилетиями находится под экономической блокадой, с нуля построить город-курорт Вончан всего за четыре года. В ходе своей рабочей поездки в КНДР Мария Захарова сочла Вончан "городом отелей", хотя ранее на локации располагался только аэродром военного назначения. Сейчас же власти обустроили там дороги с идеальным покрытием и пляжи.

Это демонстрация того, что, несмотря ни на что КНДР не только может выживать, но и жить, и развиваться. Они привычны нам, кто бывает в тех самых популярных странах, в которые туристы из РФ ездят регулярно. Есть своя специфика, но она полностью укладывается в рамки мировой туристической индустрии. Но есть один нюанс: там всё в идеальном состоянии. Второй нюанс: этого города не было. Было только географическое название. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова прокомментировала слова Каллас о поставках вооружений Киеву за счет ЕС.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik