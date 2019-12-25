В Стрельне Audi опрокинулась и загорелась, уходя от погони

Водитель второй раз за июль попался на вождении в состоянии алкогольного опьянения.

В Стрельне иномарка, уходя от погони сотрудников ДПС, опрокинулась и загорелась. Подробности сообщила Госавтоинспекция по г. СПб и ЛО.

Около шести утра 15 июля в Стрельне у дома 28 по Фронтовой улице 46-летний водитель Audi не остановился по требованию сотрудников полиции, экипажем было организовано преследование автомобиля. На Волхонском шоссе около дома 109 "Б", водитель наехал на бетонный блок с последующим опрокидыванием и возгоранием.

В ходе проведения проверки выяснилось, что 3 июля 2025 года водитель был привлечен к ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения и не имеющим права управления либо лишенным права управления.

На этот раз экипажем ДПС у мужчины снова были выявлены признаки опьянения. Решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ. Также на него составлены административные материалы за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и за управление не зарегистрированным авто.

Ранее житель Шушар во время полицейской погони выбросил из окна авто мефедрон и марихуану.

Фото: ВКонтакте/ Госавтоинспекция по г. СПб и ЛО