Житель Шушар во время полицейской погони выбросил из окна авто мефедрон и марихуану

Лихач нарушал ПДД, правоохранитель выстрелил вверх, затем открыл огонь по колесам автомобиля.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали мужчину из Шушар, который во время погони выбросил сверток весом в 1 килограмм с наркотическими веществами. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 23 июня.

Инспекторы, находясь на маршруте патрулирования, потребовали от водителя иномарки остановиться для проверки документов, однако тот увеличил скорость. Тогда началось преследование. Лихач нарушал ПДД, полицейский выстрелил вверх, затем открыл огонь по колесам автомобиля. Неадекват продолжил движение и столкнулся с грузовиком, а позже выкинул подозрительный пакетик.

Личность нарушителя оперативно установили, им оказался 28-летний местный житель. В свертке находились мефедрон и 6 граммов марихуаны. В отношении задержанного составлены протоколы по ст. 12.12, 12.15, 12.25, 12.26 КоАП РФ, возбуждено и уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

Ранее мы рассказывали о том, что авария на КАД Петербурга с горевшей машиной забрала жизнь человека.

Видео: Telegram / Ирина Волк