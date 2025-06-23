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Авария на КАД Петербурга с горевшей машиной забрала жизнь человека

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Погиб 38-летний пассажир Chevrolet.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на Кольцевой автодороге Петербурга, рассказали в ГУ МВД России по региону. 

Накануне днем на 42-м километре внешнего кольца 50-летний водитель автомобиля Chery Tiggo столкнулся с машиной Kia, за рулем которой была 29-летняя женщина. От удара последняя влетела в иномарку Chevrolet Lacetti 41-летнего мужчины. После авто Chevrolet врезалось в JETOUR 38-летней автоледи, от удара первая машина загорелась. 

В результате погиб 38-летний пассажир Chevrolet. Все обстоятельства и детали аварии устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: стали известны подробности ДТП на КАД Петербурга с каршерингом и грузовиком. 

Видео: Telegram / Мегаполис 

Теги: кад, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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