  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стали известны подробности ДТП на КАД Петербурга с каршерингом и грузовиком
Сегодня, 14:42
171
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Стали известны подробности ДТП на КАД Петербурга с каршерингом и грузовиком

0 0

Пострадали молодые люди, в том числе несовершеннолетняя.

Полицейские проводят проверку по факту аварии с каршерингом на Кольцевой автодороге Петербурга. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону. 

Утром 20 июня на внутреннем кольце в Петродворцовом районе произошло столкновение каршерингового автомобиля Geely с грузовиком MAN. Арендованной машиной управлял 19-летний молодой человек, он, двигаясь по левой полосе, не заметил сужение дороги, врезался в водоналивные ограждения и фуру. 

Пострадали водитель "легковушки" и его 17-летняя пассажирка. Их состояние оценили как тяжелое. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что авария на трассе "Магистральная" под Петербургом забрала жизни двоих. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, кад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии