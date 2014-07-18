Стали известны подробности ДТП на КАД Петербурга с каршерингом и грузовиком

Пострадали молодые люди, в том числе несовершеннолетняя.

Полицейские проводят проверку по факту аварии с каршерингом на Кольцевой автодороге Петербурга. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Утром 20 июня на внутреннем кольце в Петродворцовом районе произошло столкновение каршерингового автомобиля Geely с грузовиком MAN. Арендованной машиной управлял 19-летний молодой человек, он, двигаясь по левой полосе, не заметил сужение дороги, врезался в водоналивные ограждения и фуру.

Пострадали водитель "легковушки" и его 17-летняя пассажирка. Их состояние оценили как тяжелое. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что авария на трассе "Магистральная" под Петербургом забрала жизни двоих.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти