Авария на трассе "Магистральная" под Петербургом забрала жизни двоих

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии на трассе "Магистральная", сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Утром 20 июня на 120-м километре дороги во Всеволожском районе 39-летний водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной "Ваз", которую вел 66-летний мужчина.
В результате ДТП водитель отечественного авто и 48-летний пассажир иномарки, находившийся на заденем сидении, скончались. Предположительно, BMW занесло на повороте. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее мы рассказывали о том, что водитель Audi, сбивший пешехода на остановке в Приморском районе, был пьяным.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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