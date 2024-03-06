Авария на трассе "Магистральная" под Петербургом забрала жизни двоих

Предположительно, BMW занесло на повороте.

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии на трассе "Магистральная", сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 20 июня на 120-м километре дороги во Всеволожском районе 39-летний водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной "Ваз", которую вел 66-летний мужчина.

В результате ДТП водитель отечественного авто и 48-летний пассажир иномарки, находившийся на заденем сидении, скончались. Предположительно, BMW занесло на повороте. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что водитель Audi, сбивший пешехода на остановке в Приморском районе, был пьяным.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти