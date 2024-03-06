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Авария на трассе "Магистральная" под Петербургом забрала жизни двоих
Сегодня, 13:02
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Авария на трассе "Магистральная" под Петербургом забрала жизни двоих

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Предположительно, BMW занесло на повороте.

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии на трассе "Магистральная", сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 20 июня на 120-м километре дороги во Всеволожском районе 39-летний водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной "Ваз", которую вел 66-летний мужчина. 

В результате ДТП водитель отечественного авто и 48-летний пассажир иномарки, находившийся на заденем сидении, скончались. Предположительно, BMW занесло на повороте. По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что водитель Audi, сбивший пешехода на остановке в Приморском районе, был пьяным. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: всеволожский район, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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