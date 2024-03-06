Водитель Audi, сбивший пешехода на остановке в Приморском районе, был пьяным

Виновник ДТП задержан.

В отношении водителя машины Audi, сбившего пешехода в Приморском районе, возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 19 июня 39-летний автомобилист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на Долгоозерной улице не выдержал безопасную дистанцию до иномарки спереди, столкнулся с Land Rover, после чего выехал влево за пределы дороги и врезался в остановку общественного транспорта. Там был 37-летний мужчина.

В результате пешехода доставили в больницу в тяжелом состоянии. Виновник ДТП задержан.

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Видео: Telegram / Конкретно.ру

Фото: Telegram / Дорожный инспектор