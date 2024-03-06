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Водитель Audi, сбивший пешехода на остановке в Приморском районе, был пьяным

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Виновник ДТП задержан.

В отношении водителя машины Audi, сбившего пешехода в Приморском районе, возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 19 июня 39-летний автомобилист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на Долгоозерной улице не выдержал безопасную дистанцию до иномарки спереди, столкнулся с Land Rover, после чего выехал влево за пределы дороги и врезался в остановку общественного транспорта. Там был 37-летний мужчина. 

В результате пешехода доставили в больницу в тяжелом состоянии. Виновник ДТП задержан. 

Ранее на Piter.TV: на петербургской дамбе "легковушка" врезалась в ограждение. 

Видео: Telegram / Конкретно.ру 

Фото: Telegram / Дорожный инспектор 

Теги: дтп, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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