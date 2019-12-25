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На Планерной улице водитель Audi снес остановку вместе с мужчиной
Сегодня, 8:56
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На Планерной улице водитель Audi снес остановку вместе с мужчиной

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Пешехода госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии.

В Приморском районе Петербурга накануне вечером произошло ДТП. Об этом сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор".

По информации источника, на Планерной улице водитель автомобиля Audi, уходя от столкновения с другой машиной, врезался в остановку общественного транспорта, где сидел мужчина. Пешехода госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Все обстоятельства случившегося выясняются. 

Фото: Telegram / Дорожный инспектор

Ранее мы рассказывали о том, что на Караваевской улице задержали 16-летнего питбайкера. В отношении него составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. 

Фото: Telegram / Коменда 

Теги: дтп, планерная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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