На Планерной улице водитель Audi снес остановку вместе с мужчиной

Пешехода госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии.

В Приморском районе Петербурга накануне вечером произошло ДТП. Об этом сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор".

По информации источника, на Планерной улице водитель автомобиля Audi, уходя от столкновения с другой машиной, врезался в остановку общественного транспорта, где сидел мужчина. Пешехода госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: Telegram / Дорожный инспектор

Ранее мы рассказывали о том, что на Караваевской улице задержали 16-летнего питбайкера. В отношении него составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ.

Фото: Telegram / Коменда