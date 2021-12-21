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На Караваевской улице задержали 16-летнего питбайкера
Сегодня, 20:36
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На Караваевской улице задержали 16-летнего питбайкера

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В отношении него составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ.

В Невском районе привлекли к ответственности несовершеннолетнего водителя питбайка. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 19 июня возле дома 42 по Караваевской улице сотрудники Госавтоинспекции заметили питбайк Apollo, который передвигался по дворовой территории. Экипаж остановил мотоциклиста. Транспортным средством управлял 16-летний юноша без необходимых документов. В отношении него составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления). 

Госавтоинспекция напоминает: использовать питбайк на дорогах общего пользования запрещено. Незнание правил не освобождает от ответственности и может привести к тяжелым последствиям. 

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ранее на Piter.TV: прокуратура требует компенсацию в 300 тыс. рублей пенсионерке, которая получила перелом в автобусе. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: караваевская улица, питбайк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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