Прокуратура требует компенсацию в 300 тыс. рублей пенсионерке, которая получила перелом в автобусе

Водитель транспортного средства резко затормозил.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению 73-летней местной жительницы, которая пострадала в ДТП. Об этом сообщили 19 июня в надзорном ведомстве.

Пострадавшая 19 июня ехала в автобусе, на Гаккелевской улице водитель резко затормозил. Пенсионерка упала в салоне и получила закрытый перелом грудины.

Прокурор обратился в суд с требованием о взыскании с перевозчика в пользу женщины компенсации морального вреда в размере 300 тыс. рублей. Сейчас заявление находится на рассмотрении.

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка с Невского проспекта получит 100 тыс. рублей компенсации после затопления ее квартиры.

Фото: Piter.TV