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Прокуратура требует компенсацию в 300 тыс. рублей пенсионерке, которая получила перелом в автобусе
Сегодня, 11:36
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Прокуратура требует компенсацию в 300 тыс. рублей пенсионерке, которая получила перелом в автобусе

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Водитель транспортного средства резко затормозил.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению 73-летней местной жительницы, которая пострадала в ДТП. Об этом сообщили 19 июня в надзорном ведомстве. 

Пострадавшая 19 июня ехала в автобусе, на Гаккелевской улице водитель резко затормозил. Пенсионерка упала в салоне и получила закрытый перелом грудины. 

Прокурор обратился в суд с требованием о взыскании с перевозчика в пользу женщины компенсации морального вреда в размере 300 тыс. рублей. Сейчас заявление находится на рассмотрении. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка с Невского проспекта получит 100 тыс. рублей компенсации после затопления ее квартиры. 

Фото: Piter.TV 

Теги: компенсация, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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