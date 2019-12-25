Петербурженка с Невского проспекта получит 100 тыс. рублей компенсации после затопления ее квартиры

Повредились потолок, стены и лепнина.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку по обращению местной жительницы о нарушениях жилищного законодательства. В квартире 66-летней заявительницы по Невскому проспекту образовались протечки из-за засора общедомовой трубы водоотведения. Повредились потолок, стены и лепнина, рассказали 17 июня в надзорном ведомстве.

Прокурор обратился в суд с иском в защиту интересов женщины о компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, в ее пользу с ООО "Жилкомсервис №3 Центрального района Петербурга" взыскано 100 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: в пользу пострадавшей на гололеде на Дыбенко взыскана компенсация 120 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV