В пользу пострадавшей на гололеде на Дыбенко взыскана компенсация 120 тыс. рублей

В результате женщина вывихнула плечо.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку по обращению 64-летней местной жительницы. В январе женщина поскользнулась на льду и упала на остановке общественного транспорта возле дома по улице Дыбенко, рассказали в надзорном ведомстве.

В результате пострадавшая вывихнула плечо. Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с ООО "Чистый город" в пользу нее компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, женщине выплатят 120 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка взыскала 300 тыс. рублей с УК за падение на наледи. Представитель ответчика пытался переложить вину на саму истицу.

Фото: Piter.TV