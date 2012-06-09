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В пользу пострадавшей на гололеде на Дыбенко взыскана компенсация 120 тыс. рублей
Сегодня, 15:46
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В пользу пострадавшей на гололеде на Дыбенко взыскана компенсация 120 тыс. рублей

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В результате женщина вывихнула плечо.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку по обращению 64-летней местной жительницы. В январе женщина поскользнулась на льду и упала на остановке общественного транспорта возле дома по улице Дыбенко, рассказали в надзорном ведомстве. 

В результате пострадавшая вывихнула плечо. Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с ООО "Чистый город" в пользу нее компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, женщине выплатят 120 тыс. рублей. 

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка взыскала 300 тыс. рублей с УК за падение на наледи. Представитель ответчика пытался переложить вину на саму истицу. 

Фото: Piter.TV 

Теги: падение на льду, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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