Петербурженка взыскала 300 тыс. рублей с УК за падение на наледи

Представитель ответчика пытался переложить вину на саму истицу, утверждая, будто та самостоятельно взобралась на приготовленную к уборке кучу снега.

Объединённая пресс-служба судов Петербурга проинформировала о решении Выборгского районного суда, постановившего взыскать с управляющей организации крупную компенсацию женщине, получившей серьёзную травму в придомовом пространстве.

Суд рассматривал обстоятельства происшествия, произошедшего 28 января прошлого года у дома на проспекте Просвещения. Потерпевшая, передвигаясь по двору, поскользнулась на льду и получила перелом конечности. Управляющей организацией данного участка являлась фирма ООО "УК „Континент 5"", ответственная за своевременную очистку двора от снежных масс и обработку поверхностей антигололёдом. Несмотря на возложенные обязательства, организация должным образом не выполнила данную работу.

Представитель ответчика пытался переложить вину на саму истицу, утверждая, будто та самостоятельно взобралась на приготовленную к уборке кучу снега. Однако данное утверждение судом отвергнуто ввиду отсутствия подтверждения данного факта видеоматериалами, фиксирующими движение женщины.

Медицинские заключения однозначно свидетельствуют о полученных травмах, лечении и перенесённых пациенткой страданиях. Таким образом, решением суда управляющая компания обязана возместить истице моральный ущерб суммой в 300 тысяч рублей, а также штраф в размере 150 тысяч рублей.

Ранее петербуржец напал с битой на соседа, потому что тот мешал ему спать.

Видео: Объединённая пресс-служба судов Петербурга