На петербургской дамбе "легковушка" врезалась в ограждение

По предварительным данным, пострадали двое.

На 116-м километре внутреннего кольца развязки "Бронка" в Петербурге произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений города от наводнений.

Утром 20 июня легковой автомобиль въехал в боновое ограждение. На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД, в районе аварии образовалась пробка. По предварительным данным, пострадали двое. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что под колеса Ford на Красносельском шоссе попал 16-летний юноша. Пешехода госпитализировали в больницу с травмами в состоянии средней степени тяжести.

Фото: Piter.TV