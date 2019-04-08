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На петербургской дамбе "легковушка" врезалась в ограждение
Сегодня, 11:27
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На петербургской дамбе "легковушка" врезалась в ограждение

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По предварительным данным, пострадали двое.

На 116-м километре внутреннего кольца развязки "Бронка" в Петербурге произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений города от наводнений. 

Утром 20 июня легковой автомобиль въехал в боновое ограждение. На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД, в районе аварии образовалась пробка. По предварительным данным, пострадали двое. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что под колеса Ford на Красносельском шоссе попал 16-летний юноша. Пешехода госпитализировали в больницу с травмами в состоянии средней степени тяжести. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дамба, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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