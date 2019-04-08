Под колеса Ford на Красносельском шоссе попал 16-летний юноша

Пешехода госпитализировали в больницу с травмами в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал 16-летний подросток. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 19 июня возле дома 49 по Красносельскому шоссе 40-летний водитель автомобиля Ford Focus наехал на юношу, переходившего проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Пешехода госпитализировали в больницу с травмами в состоянии средней степени тяжести. Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что разыскивается самокатчик, который сбил девочку в Кудрово. Авария произошла на Европейском проспекте 12 июня.

Фото: Piter.TV