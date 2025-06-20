Разыскивается самокатчик, который сбил девочку в Кудрово

Авария произошла на Европейском проспекте 12 июня.

Следователи обращаются к тем, кто обладает информацией о водителе электросамоката, сбившем девочку в Кудрово. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти.

Авария произошла на Европейском проспекте 12 июня. Неизвестный, передвигаясь на средстве индивидуальной мобильности, наехал на ребенка и скрылся. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Продолжается расследование уголовного дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Если вы знаете злоумышленника, сообщите по номеру: +7 (812) 492-01-58.

Ранее мы рассказывали о том, что на Планерной улице водитель Audi снес остановку вместе с мужчиной.

Видео: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти