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Разыскивается самокатчик, который сбил девочку в Кудрово

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Авария произошла на Европейском проспекте 12 июня.

Следователи обращаются к тем, кто обладает информацией о водителе электросамоката, сбившем девочку в Кудрово. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти. 

Авария произошла на Европейском проспекте 12 июня. Неизвестный, передвигаясь на средстве индивидуальной мобильности, наехал на ребенка и скрылся. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Продолжается расследование уголовного дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Если вы знаете злоумышленника, сообщите по номеру: +7 (812) 492-01-58. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Планерной улице водитель Audi снес остановку вместе с мужчиной. 

Видео: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: дтп, кудрово
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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