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Каршеринг и мотоциклист столкнулись в Стрельне
Сегодня, 12:59
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Каршеринг и мотоциклист столкнулись в Стрельне

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Байкер получил перелом ноги и ушибы.

В Петродворцовом районе Петербурга произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля и мотоциклиста. Об этом рассказали в группе "Мотосолидарность ДТП" во "ВКонтакте". 

Днем 7 октября на перекрестке Петербургского шоссе и Фронтовой улицы в Стрельне столкнулись байкер и арендованная машина. Первый получил перелом ноги и ушибы. Ему помогали очевидцы: мужчина дождался медиков скорой помощи и сотрудников Госавтоинспекции. 

Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: водитель грузовика, сбивший насмерть пенсионерку на проспекте Ветеранов, предстанет перед судом. Мужчине вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ. Женщина скончалась в медицинском учреждении. 

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП 

Теги: дтп, стрельна
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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