Каршеринг и мотоциклист столкнулись в Стрельне

Байкер получил перелом ноги и ушибы.

В Петродворцовом районе Петербурга произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля и мотоциклиста. Об этом рассказали в группе "Мотосолидарность ДТП" во "ВКонтакте".

Днем 7 октября на перекрестке Петербургского шоссе и Фронтовой улицы в Стрельне столкнулись байкер и арендованная машина. Первый получил перелом ноги и ушибы. Ему помогали очевидцы: мужчина дождался медиков скорой помощи и сотрудников Госавтоинспекции.

Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: водитель грузовика, сбивший насмерть пенсионерку на проспекте Ветеранов, предстанет перед судом. Мужчине вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ. Женщина скончалась в медицинском учреждении.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП