Водитель грузовика, сбивший насмерть пенсионерку на проспекте Ветеранов, предстанет перед судом

Мужчина не убедился в безопасности маневра.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего уроженца Ставропольского края, которому вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Как рассказали 8 октября в надзорном ведомстве, в декабре прошлого года фигурант, управляя грузовиком, двигался задним ходом на проспекте Ветеранов. Водителю нужно было выполнить погрузочно-разгрузочные работы. Он не убедился в безопасности маневра и сбил пожилую женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась в медицинском учреждении.

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

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Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга