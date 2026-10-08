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Водитель грузовика, сбивший насмерть пенсионерку на проспекте Ветеранов, предстанет перед судом

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Мужчина не убедился в безопасности маневра.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего уроженца Ставропольского края, которому вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ. 

Как рассказали 8 октября в надзорном ведомстве, в декабре прошлого года фигурант, управляя грузовиком, двигался задним ходом на проспекте Ветеранов. Водителю нужно было выполнить погрузочно-разгрузочные работы. Он не убедился в безопасности маневра и сбил пожилую женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась в медицинском учреждении. 

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: после смертельного ДТП на трассе "Кола" возбудили уголовное дело. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: дтп, суд
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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