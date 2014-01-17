Карапетяну предъявили обвинение в отмывании денег

Ереван считает, что бизнесмен может быть связан с отмыванием денег.

Армянскому бизнесмену Самвелу Карапетяну власти предъявили новое обвинение. На этот раз местного предпринимателя заподозрили в отмывании денег. Пресс-служба арестованного фигуранта расследования назвала такие обвинения со стороны следственных органов политическим преследованием. Ранее мужчина попал в поле зрения государственных обвинителей по статье за попытку свержения конституционного строя республики.

На днях без каких-либо оснований Самвелу Карапетяну было предъявлено обвинение в отмывании денег в результате деятельности нескольких компаний. Самвел Карапетян, бизнесмен

Команда Карапетяна указала, что политическое преследование уже стало практикой в отношении политических оппонентов действующей в Ереване власти.

Карапетян заявил о намерении создать политическую силу.

Фото: Pitet.tv