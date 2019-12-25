Карапетян заявил о намерении создать политическую силу

Бизнесмен и меценат Самвел Карапетян, арестованный армянским судебной инстанцией якобы из-за призыва свергнуть конституционный строй в Ереване, заявил о намерении создать политическую силу. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы местного предпринимателя.
Мы создаем принципиально новую политическую силу.
пресс-служба армянского бизнесмена
Напомним, что Самвел Карапетян был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью правоохранительных органов в Армении 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Затем его арестовали на два месяца. Бизнесмен свою вину в инкриминируемых деяниях не признает. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, был закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и других областях. Дополнительно власти страны инициировали процесс по национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Самвелу Карапетяну.
СК Армении заявил о задержании еще семи лиц по подозрению в терроризме.
Фото: Piter.tv
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