Американский конгрессмен Брэд Шерман обеспокоен от ношением властей из Еревана к религиозным деятелям.

Следственный комитет Армении заявил о задержании еще семи лиц по подозрению в терроризме (по части 1 статьи 43.-308 УК республики. Источник новостного агентства ТАСС заметил, что все лиц являются представителями оппозиционного политического движения "Дашнакцутюн". В политической партии уже назвали задержания со стороны властей из Еревана репрессиями. Вопросом заинтересовался американский конгрессмен Брэд Шерман. Иностранец заметил, что глубоко обеспокоен арестами "армянских диссидентов", включая предпринимателя Самвела Карапетяна и священнослужителей. Он уведомил о своей обеспокоенности армянского посла в Вашингтоне.

Как заместитель председателя группы по армянским вопросам я глубоко обеспокоен недавними арестами армянских диссидентов, включая господина Самвела Карапетяна и духовенство Армянской церкви. Наши отношения с Арменией строятся на нашей общей приверженности демократии. Я выразил эти опасения сегодня утром послу Армении Лилит Макунц. сенатор из США Брэд Шерман, пост в соцсетях

Напомним, что отношения между властями из Еревана и местной церковью резко обострились после того, как премьер-министр Никол Пашинян в конце мая 2025 года разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в социальной сети. В том числе председатель правительства использовал в тексте ненормативную лексику. Позже чиновник предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить там "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали. Это вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру. Был арестован и архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Мужчина являлся лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьер-министра республики.

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