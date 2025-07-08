Армянские депутаты устроили драку в парламенте

Прокуратура обвинила депутата Саркисяна якобы в подготовке теракта и захвата власти.

Депутаты устроили драку в парламенте Армении. Об этом сообщает "РИА Новости".

Инцидент произошел сегодня, 8 июля, во время обсуждения ходатайства прокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности члена оппозиционной фракции "Армения" Артура Саркисяна. Его обвиняют якобы в подготовке теракта и захвата власти. Саркисян подверг резкой критике власти Армении и заявил, что намерен поехать в следственный комитет.

После выступления депутата к нему подбежали депутаты от правящей партии "Гражданский договор", в результате чего началась потасовка. В заседании был объявлен перерыв, после которого оппозиционные депутаты на заседание не пришли.

Ранее мы сообщали, что Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении за клевету.

Видео: "РИА Новости"