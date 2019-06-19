Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении за клевету

Бизнесмен из Армении предъявил иски к Арсену Торосяну и Айку Конджоряну.

Армянский предприниматель Самвел Карапетян подал судебный иск за клевету против депутатов из местного парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Арсена Торосяна и Айка Конджоряна. Соответствующая информация опубликована на официальном портале судебной информации datalex.am. В своих претензиях бизнесмен потребовал от политиков принести ему публичные извинения и опровергнуть клеветнические заявления о якобы связях с российской ФСБ и о противоправной экономической деятельности. Дополнительно заявитель просит взыскать с каждого ответчика по девять миллионов драмов (около 24 тысяч долларов) в качестве моральной компенсации за оскорбление и клевету, а также сумму судебных издержек, состоящую из государственной пошлины и гонораров для адвоката.

Напомним, что Самвелу Карапетяну в Ереване предъявили обвинения и арестовали после того, как тот заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен свою вину не признал и назвал действующее правительство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьер-министра Никола Пашиняна, который разместил в социальных сетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Правоохранительные органы Армении уведомили об "оперативных мероприятиях", организованных у дома Карапетяна в столице страны, а также "доставленных в полицейское отделение гражданах".

Спикер парламента Армении предложил обсудить прекращение вещания каналов из РФ.

Фото: pxhere.com