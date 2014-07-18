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Спикер парламента Армении предложил обсудить прекращение вещания каналов из РФ
Сегодня, 8:29
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Спикер парламента Армении предложил обсудить прекращение вещания каналов из РФ

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По его словам, это необходимо делать в том случае, если каналы позволяют себе "вмешиваться во внутренние дела Армении".

Спикер парламента Армении Ален Симонян предложил обсудить прекращение вещания каналов из России. Об этом он заявил журналистам.

По словам Симоняна, этот вопрос стал актуальным на фоне заявлений российских деятелей касательно противостояния армянских властей с церковью. Он подчеркнул, что если российские телеканалы позволяют себе "вмешиваться во внутренние дела Армении", то их вещание стоит прекратить.

Отметим, что в Армении доступны к показу российские Первый канал, "Культура" и РТР-Планета, а также межгосударственный телеканал "Мир".

Ранее Песков заявил, что в интересах Армении продолжить членство в ОДКБ.

Фото: pxhere.com

Теги: ален симонян, армения, парламент, телеканалы
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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